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Новости азартного мира
Легализация гемблинга принесет Украине миллионы
22.11.16
Легализация гемблинга принесет Украине миллионы

Украина может получить 115 миллионов долларов, если легализует азартную деятельность на своей территории. Украина может получить крупные налоговые отчисления, вплоть до 115 миллионов, если даст зеленый свет гемблингу, - так считает экономист Алексей Новак. Эксперт считает, что страна будет получать от 2 до 3 миллиардов долларов в год, если разрешит игорным заведениям легально работать на территор...

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Игорная зона в Крыму заинтересовала приморских инвесторов
22.11.16
Игорная зона в Крыму заинтересовала приморских инвесторов
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Моментальные интернет-лотереи могут полностью исчезнуть в России
22.11.16
Моментальные интернет-лотереи могут полностью исчезнуть в России
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Публикации и обзоры
Завсегдатаи казино
05.12.16
Завсегдатаи казино
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Деньги и фишки
05.12.16
Деньги и фишки
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Игровая зона
05.12.16
Игровая зона
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Что наша жизнь? Игра…
05.12.16
Что наша жизнь? Игра…
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Интервью
Интервью с Леонидом Обозным
23.3.09

Скажите, пожалуйста, что будет с казино «Европа» после 1 июля 2009 года, если закон 244 ФЗ не изменится и казино придется закрыть? Клуб Европа – большой культурно-развлекательный центр. После первого июля 2009 года на площадях, занимаемых казино, можно будет открыть много различных бизнесов. Так, например, мы давно рассматриваем вопрос сделать в одном из залов серьезный покерны...

Интервью с Дмитрием Вацеком
01.1.09

Расскажите, пожалуйста, о роде своей деятельности С 2000 года я занимаюсь разработками программного обеспечения в области игорного бизнеса. Это в первую очередь многофункциональная система управления казино. А также электронные бонусы, джекпоты, лотереи. Проектирование и монтаж систем безопасности и видеонаблюдения. В чем преимущество Вашей системы управления казино? Как минимум, в невыс...

Интервью с Леонидом Коровиным
09.12.08

Леонид Игоревич, расскажите, пожалуйста, что представляет собой развлекательный комплекс "Бакара" и какая роль в нем отведена Вам. На данный момент «Бакара» - это развлекательный комплекс, состоящий из казино, ночного клуба с рестораном, боулинга, бильярда, фитнеса и даже саун. Казино, в свою очередь, включает в себя 30 игровых столов со стандартным для Москвы набором игр, почти сотню...