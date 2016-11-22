Украина может получить 115 миллионов долларов, если легализует азартную деятельность на своей территории. Украина может получить крупные налоговые отчисления, вплоть до 115 миллионов, если даст зеленый свет гемблингу, - так считает экономист Алексей Новак. Эксперт считает, что страна будет получать от 2 до 3 миллиардов долларов в год, если разрешит игорным заведениям легально работать на территор...

Интервью

Интервью с Леонидом Обозным Скажите, пожалуйста, что будет с казино «Европа» после 1 июля 2009 года, если закон 244 ФЗ не изменится и казино придется закрыть? Клуб Европа – большой культурно-развлекательный центр. После первого июля 2009 года на площадях, занимаемых казино, можно будет открыть много различных бизнесов. Так, например, мы давно рассматриваем вопрос сделать в одном из залов серьезный покерны...

Интервью с Дмитрием Вацеком Расскажите, пожалуйста, о роде своей деятельности С 2000 года я занимаюсь разработками программного обеспечения в области игорного бизнеса. Это в первую очередь многофункциональная система управления казино. А также электронные бонусы, джекпоты, лотереи. Проектирование и монтаж систем безопасности и видеонаблюдения. В чем преимущество Вашей системы управления казино? Как минимум, в невыс...

Интервью с Леонидом Коровиным Леонид Игоревич, расскажите, пожалуйста, что представляет собой развлекательный комплекс "Бакара" и какая роль в нем отведена Вам. На данный момент «Бакара» - это развлекательный комплекс, состоящий из казино, ночного клуба с рестораном, боулинга, бильярда, фитнеса и даже саун. Казино, в свою очередь, включает в себя 30 игровых столов со стандартным для Москвы набором игр, почти сотню...

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